ميركل تجري مشاورات مع رؤساء منظمات مالية واقتصادية حول تداعيات كورونا

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تجري المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء، مشاورات مع رؤساء خمس منظمات اقتصادية ومالية حول تداعيات جائحة كورونا.

ومن المقرر أن تطلع ميركل الرأي العام على نتاج المشاورات مساء اليوم.

وتتوقع منظمات دولية انهيار الاقتصاد العالمي بسبب أزمة كورونا، وسيؤثر ذلك بشكل خاص على الاقتصاد الألماني القائم على التصدير.

وسيشارك في المؤتمر الذي سيُعقد عبر الفيديو رئيس منظمة التجارة العالمية روبرتور أزيفيدو، والأمين العام لمنظمة العمل الدولية جاي ريدر، ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جيورجيفا، والأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنجيل جوريا، ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس.

وأشادت جيورجيفا مؤخرا بإدارة الحكومة الألمانية لأزمة جائحة كورونا، قائلة في تصريحات لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية إن ألمانيا "تصرفت على نحو سريع للغاية واستفادت جيدا من براحها المالي".