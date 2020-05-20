شركة أمريكية تصنع روبوتات ذكورية للحب بمواصفات خاصة

ظهرت دمى الحب الأنثوية منذ سنوات من الآن وأثارت جدلًا واسعًا بسبب شكلها الشبيه لجسم المرأة وملمس جلدها، ومع وجود مبيعات لهذا المنتج، قررت شركة أمريكية إنتاج نسخة ذكورية من الروبوتات.

وقال برونوين كيلر، مالك شركة "سيتاتك" المصنعة للروبوت الذكوري، إنهم حرصوا في تصنيع النسخة الذكورية على إبراز جسم الرجل بالكامل في الروبوت ليكون كامل المواصفات وينال رضا الزبائن التي ستكون من النساء.

وأضاف أن قوالب الروبوت الذكوري تصنع في الشركة بمواصفات خاصة طبقًا لطلبات المستهلك، مؤكدًا أن هناك زبائن ترغب في لون البشرة الأبيض وهناك من ترغب في اللون الذهبي الذي يحصل عليه الجسم البشري من الشمس- وفقًا لموقع "مايندز" الأمريكي.

وأوضح أن الروبوتات الذكورية تصنع من مادة السيليكون وتكون جاهزة في القوالب حتى يتم الحصول على طلب المشتري عبر البريد الإلكتروني، ويتم التسليم خلال 24 ساعة فقط.

وأكد أن المشتري هو من يتحكم في حجم جسم الربوت الذكوري بالكامل لأنه مصنع خصيصًا للمشتري ولهذا تعاقدت الشركة مع فنانين متخصصين في هذه الأعمال ليكون الربوت مصنع بطريقة حرفية.

وعن السعر، قال " كيلر"، إن الروبوت الواحد يباع بـ13000 دولار، وتلقت الشركة طلبات بالفعل في أماكن مثل تكساس ومينيسوتا.