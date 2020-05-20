محافظ الوادي الجديد: وقف رحلات إحدى شركات النقل والسياحة لعدم التزمها باجراءات الوقاية من كورونا

قرر محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط وقف رحلات إحدى الشركات للنقل والسياحة من وإلي مركز الداخلة، وذلك بعد ثبوت عدم التزامها بالإجراءات الاحترازية المقررة بالاجتماع التنسيقي مع ممثلي شركات النقل بالمحافظة لتسير رحلات النقل الجماعي، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.



وكان الزملوط اكد على ضرورة إلزام شركات النقل الجماعي بتوفير المطهرات والكمامات للركاب و تسجيل بياناتهم قبل الرحلة ومراجعتها مع المختصين حفاظا على سلامة الركاب، بالإضافة إلى توفير بوابتي تعقيم (أفراد - سيارات ) لمركز الفرافرة لتعقيم الوافدين للمركز .



وأشار الزملوط إلى أن المحافظة أقرت عددا من الاشتراطات الخاصة برحلات النقل الجماعي بالمحافظة، وذلك في إطار الجهود المبذولة للتصدي لفيروس "كورونا المستجد".



وأوضح أنه تقرر تخفيض عدد الركاب من وإلى مركز الداخلة بنسبة 50% وتخفيض عدد الركاب من القاهرة للداخلة والعكس بنسبة 75% والالتزام بتوزيع الكمامات على الركاب وتعقيم السيارات بالكامل، واستخدام موقف الأجرة بالخارجة لإنزال الركاب في نهاية الرحلة ومنع نزولهم داخل أحياء المدينة وإخطار الجهات المختصة بقيام الرحلات ووجهتها.