محافظ قنا يوجه بتوصيل المياه والكهرباء لأهالي نجع الوكيل بالوقف

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وجه اللواء أشرف الداودي محافظ قنا مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف بالتنسيق مع مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الكهرباء لتوصيل المرافق الاساسية بعدد 51 منزل بنجع الوكيل بمركز الوقف.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ قنا منطقة نجع الوكيل بمركز الوقف ولقائه بعدد من المواطنين والاستماع الي شكواهم وطلباتهم ومعاينة منازلهم علي ارض الواقع بعد تقدمهم بطلب يلتمسون خلاله توصيل مرفقي المياه والكهرباء لمنازلهم، رافقه خلال الزيارة رئيس مدينة الوقف ومسئولي المياه والكهرباء والتخطيط العمراني وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد محافظ قنا علي ضرورة تكاتف كافة الجهود للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين لا سيما الاساسية منها والتي تمس احتياجاتهم اليومية بشكل مباشر كالصحة والسكن ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء.