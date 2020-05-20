بى بى: تعيين كريم علاء الرئيس الإقليمى لشمال إفريقيا

أعلنت شركة بي بي عن تعيين كريم علاء رئيسا إقليمياً لشمال إفريقيا اعتباراً من 1 يوليو 2020، يأتي ذلك عقب الإعلان عن تقاعد هشام مكاوي، بحسب بيان الشركة اليوم.

قال كريم علاء "إنني أتطلع إلى مواصلة تنمية أعمالنا الحالية وخلق المزيد من الإستثمارات في منطقة شمال إفريقيا مع التقدم في خططنا الهادفة إلى تقليل الإنبعاثات الكربونية لأنشطتنا حول العالم".

ولدى كريم علاء خبرة لأكثر من 15 عاما من الخبرة في مجال البترول والغاز. منذ انضمامه إلى شركة بي بي في عام 2006 ، تولى كريم العديد من المناصب مثل نائب الرئيس للشئون التجارية والتخطيط لشمال إفريقيا ومستشار أول في ادارة التخطيط المركزي والإستراتيجي في لندن ومديرالتخطيط التجاري لغرب وشرق دلتا النيل والإستكشاف ومدير التخطيط لأنشطة الشركة فى مصر. وقد تم تعيينه كمدير عام لشركة بى بى فى مصر عام 2018.