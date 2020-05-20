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ترامب يدرس تحديد موعد جديد لقمة مجموعة الدول السبع الصناعية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
واشنطن - د ب أ
نشر فى : الأربعاء 20 مايو 2020 - 6:13 م | آخر تحديث : الأربعاء 20 مايو 2020 - 6:13 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يفكر في تحديد موعد جديد لقمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في منتجع كامب ديفيد الأمريكي، بعد إلغائها في وقت سابق بسبب القيود على اللقاءات الشخصية نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الأربعاء "الآن بلادنا تعود إلى العظمة، وأنا أفكر في إعادة تحديد موعد لقمة مجموعة السبع سواء في نفس موعدها أو في موعد قريب" بالعاصمة واشنطن وفي منتجع كامب ديفيد الأسطوري... الدول الأعضاء الأخرى بدأت ايضا العودة. ستكون إشارة عظيمة للجميع على عوة الحياة إلى طبيعتها".

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه كان من المقرر عقد القمة في يونيو المقبل في منتجع كامب ديفيد، ولكن الولايات المتحدة أعلنت في مارس الماضي عدم عقد القمة فعليا وعقدها عبر الفيديو كونفرانس بسبب تفشي فيروس كورونا".


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