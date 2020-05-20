رجال الأعمال العرب يدعون لإنشاء صندوق إقليمي للتضامن الاجتماعي

دعا اتحاد رجال الأعمال العرب، الدول العربية إلى إنشاء صندوق إقليمي للتضامن الاجتماعي لدعم اقتصادات دول المنطقة وتخفيف أعباء جائحة كورونا وتعزيز الاستثمارات الصحية وتوليد فرص عمل جديدة.

وطالب الاتحاد، الذي يتخذ من عمان مقرا له في دراسة خاصة نشرتها وكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم الأربعاء، الحكومات العربية، بوضع استراتيجيات قطرية وبرامج إنقاذ اقتصادي وحزم تحفيزية شاملة للقطاع الخاص، بما يدعم القطاعات المتضررة من جائحة كورونا والتي تعتمد على ذاتها وعلى الموارد الوطنية وضمن فترات زمنية محددة.

وأوصى الاتحاد، في دراسته، البنوك والمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بتخفيض أسعار الفائدة والاحتياطات النقدية الإلزامية وذلك لزيادة حجم التمويل المصرفي للقطاع الخاص لمساعدته على تجاوز تبعات جائحة كورونا الاقتصادية.

وشدد الاتحاد على ضرورة الاستجابة السريعة والتنسيق بين السياسات النقدية والمالية لدعم الطلب وتوفير التمويل اللازم والسيولة لمختلف القطاعات الأكثر تضررا من أزمة فيروس كورونا، من خلال البنوك المركزية والتجارية والاستثمارية والمتخصصة ومؤسسات التمويل وصناديق وحسابات التبرعات الخاصة.

وأوصت الدراسة التي جاءت بعنوان "الوضع الاقتصادي في الدول العربية ما بعد فيروس كورونا المستجد" بضرورة تشجيع الصناعات الدوائية والمعقمات وتسهيل إجراءات تسجيلها في الدول العربية، وتشجيع وتمويل البحث العلمي في الصناعات الدوائية، واستغلال الأيدي العاملة العربية في العديد من الدول، وتشغيلها بمصانعها الإنتاجية والقطاع الزراعي.

وأكدت الدراسة أهمية أن تتعاون الدول العربية فيما بينها لتحقيق الاكتفاء الغذائي وتوفير أمن غذائي من خلال التكامل، وللحفاظ على الاموال التي تصرف لتوفير الغذاء، لاسيما وأن الدول العربية تنفق نحو 50 مليار دولار سنوياً على الغذاء، وتستورد قمحا نسبته نحو 22% من الإنتاج العالمي.

ودعت الدراسة إلى ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، وبذل جهود حثيثة لتفعيل مشروع التعاون الاقتصادي العربي وتطبيق سياسات اقتصادية بإجراءات جوهرية على مستوى المالية العامة والسياسة النقدية والسوق المالي بهدف دعم القطاعات والفئات المتضررة وتخفيف الضرائب وتوفير تأمينات البطالة لمن خسروا أعمالهم ودعم الأسواق المالية.

وأكد الاتحاد، في دراسته، أن الظروف الراهنة تستوجب إيجاد سياسات تحفيزية، موجهة بشكل خاص نحو الفئات الأكثر تأثرا من الفقراء بتداعيات الجائحة، وممن يعملون في القطاع غير المنظم أو المسجل وعمال المياومة وأصحاب المشروعات الصغيرة والفئات غير الخاضعة للحماية الاجتماعية والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وشدد على ضرورة تشجيع الزراعة المنزلية والإنتاج الغذائي البيتي وتطوير الريف العربي ليصبح مصدرا للإنتاج الزراعي يسهم بالأمن الغذائي، إضافة إلى تشجيع زراعة التمور والزيتون والحبوب والبقوليات والحبوب المتصلة بالصناعات.

وأشار إلى ضرورة تشجيع التجارة الإلكترونية والصيرفة وتطويرها، وتشجيع وتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي الذي أثبت نجاعته خلال الجائحة، وإعادة النظر في مناهج التعليم ومساقات الجامعات لتنسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة.

وأكد الاتحاد في دراسته، ضرورة توفير شبكات أمان اجتماعي لذوي الدخل المحدود والقريب من خط الفقر وإعادة النظر في العمالة العربية غير المنظمة والتي تضررت بشكل كبير وتوفير برامج اجتماعية داعمة لها وإحلال العمالة العربية مكان الوافدة.

وطالب الاتحاد الدول العربية المصدرة للنفط، بإعادة هيكلة اقتصادها وتنويع مصادر دخلها في ظل انخفاض أسعار النفط بوتيرة متسارعة مع انتشار الوباء، وضرورة إعادة النظر بشكل العلاقات الاقتصادية والسياسية والاتجاه نحو الأفق الآسيوي كالصين وروسيا واليابان وإندونيسيا وباكستان والهند.

ودعا إلى تفعيل دور الجامعة العربية بمختلف مؤسساتها، للتدخل في الوضع الاقتصادي والاجتماعي العربي، وتفعيل دور الاتحادات والمنظمات العربية النوعية والمتخصصة في المساهمة بوضع حلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية العربية.