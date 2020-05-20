ما حقيقة استخدام المتسللين وتجار الأطفال لتطبيق تيك توك؟

يواجه تطبيق "تيك توك" انتقادات وادعاءات كثيرة في الفترة الأخيرة كان آخرها أنه غير آمن ويستخدمه المتسللون للمتاجرة بالأطفال، وذلك حسبما أفادت صحيفة "يو إس إيه توداي".

وقالت الصحفية إن "تيك توك" الذي يعد ضمن برامج التواصل الاجتماعي، وصل إلى الولايات المتحدة في أغسطس 2018 ونمت شعبيته بسرعة، حيث جمع ما يقدر بـ 65 مليون مستخدم أمريكي نشط، وهو يعتبر التطبيق الأكثر شيوعًا لدى المراهقين، غير أنه وصل إلى الجماهير من جميع الأعمار.

ومع انتشار شعبيته، تلقى التطبيق انتقادات حول الخصوصية والاستخدام الآمن، ومع زيادة قلق المستخدمين بشأن خصوصية التطبيق، بدأت التحذيرات تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي التي حثت الآباء على مراقبة أو حذف البرنامج من أجهزة أطفالهم.

وبحسب الصحيفة، انتشر منشور مزيف على مواقع التواصل في 6 أبريل، يزعم أنه يجب التخلص من هذا الموقع، لأنه صيني وليس آمن، ويستخدمه المتسللون والمتاجرون بالأطفال على نطاق واسع.

"تيك توك" هي شركة مقرها في العاصمة الصينية بكين، وهي تعتبر "فيسبوك الصين"، لأنها تملتلك العديد من منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

عملية التسجيل في TikTok مماثلة لعملية شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى، فيُطلب من المستخدمين التسجيل برقم هاتف أو عنوان بريد إلكتروني وتاريخ الميلاد، وهو تطبيق لا يسمح للمستخدمين تحت سن 13 بالتسجيل، كما لا يطلب التطبيق المدينة أو الولاية أو البلد الذي يقيم فيه المستخدم ولا يظهر رقم هاتف المستخدم أو عنوان بريده الإلكتروني في ملفه الشخصي.

وبما يتماشى مع التطبيقات الأخرى، يتحكم مستخدمو تيك توك، في إعدادات الخصوصية الخاصة بهم ومقدار معلوماتهم الشخصية المتاحة للجمهور.

ويتم تعيين الحسابات على أنها عامة بشكل افتراضي، ولكن يمكن للمستخدمين جعل الحساب خاصًا، مما يسمح للمستخدمين المعتمدين فقط بعرض محتوى هذا الحساب والتفاعل معه، ويمكن لهم المتابعة والتفاعل مع بعضهم البعض ولكن لا يمكنهم إرسال رسائل مباشرة بها مقاطع فيديو أو صور إلا إذا كانوا أصدقاء مشتركين.

ويزعم البعض أن المتسللين والمتاجرين بالأطفال يستخدمون التطبيق على نطاق واسع، ولكن الحقيقة هي أن القراصنة يمكنهم اختراق أي حساب على وسائل التواصل الاجتماعي؛ ما يعني أن المستخدمين معرضون لخطر القرصنة على أي تطبيق تقريبًا.

وتعرض التطبيق لانتقادات بسبب العديد من نقاط الضعف الأمنية فيه، واستهدف المشرعون الذين يشعرون بالقلق من التقنيات الصينية نقاط الضعف في التطبيق، فيما حظرت فروع الجيش الأمريكي استخدام التطبيق على الأجهزة التي تصدرها الحكومة.

يحتوي تطبيق "تيك توك" على العديد من خيارات إعداد التقارير داخل التطبيق، بما في ذلك التحكم في ظهور المواد الإباحية والعُري، فيما يتم إزالة مقاطع الفيديو التي تنتهك الإرشادات.

لكن على الرغم من ذلك، لا يزال يتم تحميل المحتوى الموحي جنسيًا ومشاركته على التطبيق أيضًا، بما يتوافق مع منصات الوسائط الاجتماعية الأخرى، التي تحدث فيها تبادلات غير مناسبة وغير مرغوبة على التطبيق.

في النهاية قالت الصحفية إنه لا يوجد دليل يشير إلى أن مستخدمي برنامج "تيك توك"، أكثر عرضة للقرصنة أو الإتجار من منصات وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، أو حتى أن التطبيق يستخدم على نطاق واسع من قبل المتسللين أو المتاجرين بالأطفال.