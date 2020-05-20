محافظة الإسكندرية تشن حملة مكبرة على البناء المخالف وتزيل 53 دورا بـ19 عقارا مخالفا

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية تكثف جهودها لشن حملات إزالة موسعة على العقارات المخالفة بنطاق أحياء الإسكندرية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسة وقرارات الحكومة إزالة مخالفات البناء والتعديات على أراضى الدولة وضبط المتعدين وإحالتهم إلى النيابة العسكرية على الفور؛ لاستعادة هيبة الدولة وردع المخالفين.

وفي هذا الصدد، شنت وحدة التدخل السريع تحت إشراف اللواء محمد عبد الله المشرف على الوحدة والمهندس إسلام عودة مدير المكتب الفني الهندسي بالمحافظة، حملة مكبرة بنطاق المحافظة وإزالة ٥٣ دور ب ١٩ عقار مخالف ، حيث شنت وحدة التدخل السريع فجر اليوم بالتنسيق مع الجهات الأمنية وحي المنتزة ثاني ، حملة إزالة مكبرة تم خلالها البدء في إزالة الأدوار المخالفة ب ٣ عقارات بمنطقة الرحامنة ، حيث بدأ تنفيذ قرارات الإزالة للأدوار مخالفة بالعقار الكائن بشارع متفرع من شارع مصطفى كامل بعد تكية العشري ، وكذا البدء في تنفيذ إزالة ٦ أدوار مخالفة بالعقار الكائن بشارع سيد أبو زيد متفرع من شارع الملاحة طريق مصطفى كامل " فضلا عن إزالة حتى سطح الأرض للعقار الكائن بناصية ثاني شارع جهة اليمين من شارع سيد أبو زيد من شارع مصطفى كامل والمكون من أرضي ودور علوي بدون ترخيص

كما توجهت وحدة التدخل السريع إلى ٤ عقارات بمنطقة طوسون، وهم العقار الكائن بشارع محمد موسى المتفرع من شارع ٢٥ منطقة المستشارين والعقار الكائن ثالث شارع يمين من شارع ١٦ المتفرع من شارع ٢٥ والعقار الثالث بشارع متفرع من شارع ١٠.

وجرى إزالة 6 أدوار من العقاريين الأول والثانى والدور الاخير بالعقار الثالث وحوائط داخلية في ١٢ دورا، بالإضافة إلى إزالة واجهة نفس العقار.

كما تم إزالة الأعمال المخالفة المقامة بحق الارتفاع الخاص بإحدى الفيلات الواقعة داخل قرية المعمورة كما تم تسليم مقاول الإزالة الدور الثاني علوي بالعقار الكائن بشارع النحيلة المعمورة قبلي.

تم التحفظ على المعدات المخالفة المستخدمة في البناء.

وفي نطاق حي شرق شنت الوحدة حملة إزالة للعقارات بعزبة القلعة بمنطقة العوايد ، وتم تسليم مقاول الازاله ٣ أدوار مخالفة بالعقار ٣ شارع مسجد الخلفاء الراشدين كما تم تكسير الحوائط الداخليه فى بعض الوحدات السكنية للعقار، والبدء في إزالة دور مخالف بالعقار المجاور كما تم تسليم المقاول الأعمال المخالفة بالدور المخالف بالعقار الكائن بشارع قنال المحمودية بالقرب من شارع مسجد الخلفاء الراشدين.

وفي نطاق حي المنتزه أول توجهت وحدة التدخل السريع بالمحافظة إلى العقار الكائن ٦٢ شارع عمر النجومي، وتم تسليم مقاول الإزالة ٢ دور مخالف بالعقار لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لهم كما تم فك الشده الخشبيه بالدور الأخير للعقار ١٠٩ شارع خالد بن الوليد، وفي نطاق حي وسط تم ازالة اعمدة الدور السادس بكل من العقار ١٣ ، ١٥ بدوى محرم بك والتحفظ على المعدات المختلفة المستخدمة في البناء

وفي نطاق حي العجمي وتوجهت وحدة التدخل السريع إلى حى العجمى وتم تسليم مقاول الإزالة الدورين العاشر والتاسع بالعقار الكائن بشارع الزهور بمنطقة أبو يوسف.

كما تم إزالة أعمدة الدور الرابع علوى بالعقار الكائن بأحد الشوارع المتفرعة من شارع درويش بمنطقة البيطاش، كما تم إزالة أعمدة الدور السابع علوي بالعقار ٣ شارع الاربعين.