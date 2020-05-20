رئيس وزراء كندا منفتح لمناقشة حضور قمة شخصية لقادة الدول السبع

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قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إنه منفتح لمناقشة فكرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعقد قمة يحضرها شخصيا قادة مجموعة السبع للتحدث عن كيفية تجاوز جائحة كوفيد 19 و "كيف نعيد الاقتصاد العالمي لأنشطته الطبيعية ".

وقال ترودو للصحفيين خلال مؤتمره الصحفي اليومي في أوتاوا اليوم الأربعاء "نعم ، نحن بحاجة إلى مواصلة الاجتماع كقادة ، سواء كان ذلك افتراضيا أو شخصيا".

وأضاف "من المؤكد أننا سوف نبحث ما تقترحه الولايات المتحدة بوصفها مستضيفة لقمة السبع لنرى نوع الإجراءات التي سوف يتم تطبيقها للحفاظ على سلامة الأشخاص ونوع التوصيات التي يقدمها الخبراء بشأن كيفية عمل ذلك".

وتابع ترودو أن المسؤولين الكنديين "يتطلعون لإجراء هذه المناقشات مع المضيفين الأمريكيين".