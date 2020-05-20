إصابة رئيس جامعة الفيوم بفيروس كورونا

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أعلنت جامعة الفيوم، اليوم، إصابة الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، بفيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور ياسر حتاتة عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بجامعة الفيوم، إنه تم عمل بعض الفحوصات والمسحات الخاصة بتشخيص فيروس كورونا للدكتور أحمد جابر وذلك بعد شكواه من بعض الأعراض البسيطة وجاءت نتيجة المسحة إيجابية.

وأضاف حتاتة، تم حجز رئيس الجامعة بالقسم الداخلي بمستشفى الباطنة الجامعي في المكان المخصص للرعاية الطبية والعزل وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة وفقا لقرارات مجلس جامعة الفيوم.

وأكد عميد كلية الطب أن رئيس الجامعة يتلقى العلاج وفقا لأحدث البروتوكولات المعتمدة وتتمنى إدارة كلية الطب والمستشفيات الجامعية الشفاء العاجل له ولجميع المصابين.