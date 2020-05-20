الجزائر تسجل 165 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن تسجيل 165 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7542 داخل البلاد.

ونقلًا عن موقع جريدة «النهار الجزائري»، مساء اليوم الأربعاء، أشارت «الصحة الجزائرية» إلى تسجيل سبع وفيات جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 568 حالة وفاة.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 222 حالة شفاء جديدة، ما يرفع حصيلة الأشخاص الذين تماثلوا الشفاء من «كوفيد - 19» إلى 3968.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الأربعاء، إلى أكثر من 325 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من خمسة ملايين إصابة.