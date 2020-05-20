دراسة إيطالية: الحجر المنزلي بسبب كورونا أثر على النوم والمزاج

كشفت دراسة جديدة أجرتها جامعة بادوفا الإيطالية، أن الحجر المنزلي الذي أقرته إيطاليا حتى 4 مايو الجاري على خلفية فيروس كورونا المستجد، وذلك قبل تخفيفه مؤخراً، تسبب في تغييرات كبيرة في العادات المعيشية لدى الإيطاليين.

وبحسب الدراسة، فرغم أن الحجر كان عاملا أساسيا لتقليل نسبة الإصابة بفيروس كورونا، إلا أنه كان له تأثيرات نفسية واقتصادية واجتماعية كبيرة عند الإيطاليين، إذ أنه خفض من "جودة المعيشة للمواطنين"، ووضع الصحة النفسية والجسدية للعديد من الأشخاص في خطر، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسا".

واعتمدت الدراسة التي أعدها، نيكولا تشليني، من قسم علم النفس العام في الجامعة، بالتعاون مع جوفانا ميوني، من نفس القسم، وناتالي كانال، من قسم علم النفس التنموي والتنشئة الاجتماعية، وسيباستيانو كوستا، من قسم علم النفس بجامعة نابولي الثانية، على تحليل النوم لدى 1310 أشخاص يتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما، بمقارنة معدل النوم في الفترة بين 17 إلى 23 مارس وبين الأسبوع الأول من شهر فبراير.

وكشفت الدراسة التي نشرت في الصحيفة الرسمية لجمعية "أبحاث النوم الأوروبية" أن تراجع النشاط الجسدي للإيطاليين وانخفاض فترة التعرض للشمس، وغياب الأنشطة الاجتماعية والخوف من العدوى وكذلك الوضع الاقتصادي الناجم عن الحجر، تسببوا في تدهور جودة النوم، وتغير في نمط السهر، وزيادة الإقبال على الإعلام الرقمي، بالإضافة إلى تصورات غير صحية لتمرير الوقت.

من جهته، أوضح تشليني أن الدراسة أظهرت بيانات مقلقة بشأن الصحة العقلية للإيطاليين، حيث تبين ظهور أعراض اكتئاب متوسط وشديد الخطورة لدى 24,2% من الطلاب والموظفون الذين شاركوا في الدراسة، وكذلك أعراض قلق لدى 32،6%، وقلق لدى واحد من كل أثنين شاركوا في هذه الدراسة.

كما أظهرت الدراسة أن العاملين يميلون للسهر إلى ساعات طويلة خلال الليل.