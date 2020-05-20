ترامب يدافع عن قراره بتناول علاج الملاريا للوقاية من فيروس كورونا

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قراره باستخدام عقارهيدروكسيكلوروكين المستخدم في علاج الملاريا كتدبير وقائي ضد فيروس كورونا المستجد، قائلا إنه قرار فردي لكنه يعتقد أنه يوفر "مستوى إضافي للأمان" رغم تحذيرات خبراء من إمكانية أن يتسبب الدواء في مشاكل بالقلب.



وقال ترامب للصحفيين، عقب حفل غداء مع الأعضاء الجمهوريين بمجلس الشيوخ، أمس الثلاثاء: "أعتقد أنه يعطي مستوى إضافي للأمان"، مضيفا: "بإمكانكم أن تسألوا كثيرا من الأطباء الذين يؤيدون استخدامه. العديد من العاملين بالصفوف الأمامية (لمكافحة فيروس كورونا) لن يذهبوا هناك حتى يحصلوا على الهيدروكسي"، حسب ما نقلت عنه صحيفة ذا هيل الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني.



وتابع: "هذا قرار فردي، لكن له صيت عظيم، وإذا كان شخص آخر غيري لقال الناس إنه ليس ذكيا بما يكفي".



كان الرئيس الأمريكي قد أعلن أول أمس أنه بدأ تناول عقار هيدروكسيكلوروكين منذ أكثر من أسبوع مضى، بعدما اعتبره علاجا محتملا لفيروس كورونا المستجد رغم تحذير العديد من الأطباء داخل وخارج الولايات المتحدة من استخدامه لذلك الغرض أو الإشادة به كعلاج محتمل دون دليل قوي يدعم تلك الفرضية.



كانت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية قد حذرت الشهر الماضي من استخدام العقار خارج المستشفيات أو من دون تجارب سريرية خشية تسببه في مشاكل خطيرة بالقلب، ونظرا لاتجاه أفراد إلى تعاطيه دون استشارة طبية.