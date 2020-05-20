 الرئيس الأوكراني يبدي رغبته في التفاوض مع روسيا بشأن الأراضي المتنازع عليها وعودة السجناء - بوابة الشروق
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الرئيس الأوكراني يبدي رغبته في التفاوض مع روسيا بشأن الأراضي المتنازع عليها وعودة السجناء

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 20 مايو 2020 - 4:27 م | آخر تحديث : الأربعاء 20 مايو 2020 - 4:27 م

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء موافقته على السماح بأي شكل من أشكال المفاوضات مع الاتحاد الروسي بهدف إعادة الأراضي المتنازع عليها والسجناء.

وأفادت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية أن زيلينسكي أدلى بهذا التصريح في مؤتمر صحفي عقده في كييف صباح اليوم ردا على سؤال عما إذا كان يدرك حقيقة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يعيد منطقة دونباس بشروط أوكرانية، وربما لا معنى للقائه.

وقال الرئيس الأوكراني في هذا الشأن:" اننا لن نفعل أي شيء حيال ذلك. ولكن يجب أن نتحدث معهم. ويجب أن نتفق معهم. وأقول مرة أخرى أن اتفاقية مينسك هي أولوية بالنسبة لنا، ولكنني على استعداد لتقبل أي تنسيق يمكن أن يقربنا من نهاية الحرب وعودة أراضينا وشعبنا".


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