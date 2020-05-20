مقتل نحو ألف شخص في يوم واحد خلال اشتباكات على خلفية عرقية في جنوب السودان

صرح مسؤول في جنوب السودان اليوم الأربعاء بأن ما لا يقل عن ألف شخص قتلوا في يوم واحد خلال اشتباكات على خلفية عرقية في البلاد.

وقال جون داك جاتلواك مفوض مقاطعة أورور في ولاية جونقلي، عبر الهاتف لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن ما لا يقل عن 370 آخرين أصيبوا بعدما هاجم أشخاص مدججون بالسلاح من عرقية مورلي ست قرى بالمقاطعة السبت الماضي.

وأوضح المفوض أن من القتلى 230 من النساء والأطفال، إلى جانب 270 من الشباب الذين حاولوا الدفاع عن عائلاتهم وجيرانهم.

وقال جاتلواك: "أكدنا مقتل نحو ألف شخص"، مضيفا أن حصيلة القتلى قد تكون أعلى. وأوضح أن البحث مستمر عن المفقودين من أهالي القرى الذين فروا إلى الغابات هربا من المهاجمين، الذين كانوا مسلحين بقاذفات صواريخ وأسلحة رشاشة.

وكان جاتلواك قال في وقت سابق من الأسبوع الجاري أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 80 شخصا.

وأكد أتيني ويك أتيني، المتحدث باسم الرئاسة، لـ(د.ب.أ)، أن الرئيس سلفا كير يدين العنف.

وتعتقد السلطات المحلية أن هجوم السبت كان ردا على حادث مماثل وقع في فبراير، عندما نهب رجال من عرقية لو نوير ماشية واختطفوا أطفالا من المورلي.

وحوادث نهب الماشية تحدث بصورة متكررة منذ قرون في البلاد. كما يتم في بعض الأحيان خطف أطفال لاستعبادهم.