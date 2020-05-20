نائب إيراني: إيران أنفقت ما يصل إلى 30 مليار دولار في سوريا

نقلت صحيفة "اعتماد" الإيرانية شبه الرسمية عن نائب إيراني القول إن الجمهورية الإسلامية أنفقت ما بين 20 مليار إلى 30 مليار دولار في سوريا، لدعم الرئيس بشار الأسد ومحاربة تنظيم داعش.

ووصفت وكالة "بلومبرج" للأنباء التصريح بأنه اعتراف نادر من جانب مصدر إيراني مطلع.

وقال النائب حشمت الله فلاحت بيشه، من لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، في مقابلة نُشرت اليوم، إنه "يجب على إيران أن تستعيد هذه الأموال من سوريا".

وبالمقارنة بذلك، جاءت ميزانية الدفاع الإيرانية بالكامل للعام الماضي عند نحو 700 تريليون ريال (6ر16 مليار دولار).

تجدر الإشارة إلى أن الجمهورية الإسلامية أرسلت قوات إلى سوريا، ودعمت قوات أخرى هناك أبرزها حزب الله اللبناني منذ بدء أعمال العنف في سوريا عام 2011.