ميتشو يهنئ الأهلي بذكرى التتويج بلقب نادي القرن الإفريقي

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قدم الصربي ميلوتين سريدوفيتش «ميتشو» المدير الفني السابق لنادي الزمالك والحالي لمنتخب زامبيا التهنئة للنادي الأهلي في الذكرى رقم 20 لحصول النادي على لقب «نادي القرن في إفريقيا».

وقال ميتشو في تصريحات لقناة «النادي الأهلي»:" أهنئ الأهلي بمرور 20 سنة على تتويجهم بلقب نادي القرن".

وأضاف:" مبروك للجماهير والفريق والادارة واتمنى لكم حظ سعيد".

جدير بالذكر أنه في ديسمبر عام 2000، تم تتويج النادي الأهلي بلقب نادي القرن في أفريقيا بواسطة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، حيث جاء إعلان الاتحاد بعد دراسة إحصائية استندت إلى نتائج الفرق في البطولات الإفريقية من عام 1964 حتّى عام 2000، وتصدر الأهلي القائمة رغم غياب عن البطولات الإفريقية دام أكثر من 4 سنوات في منتصف التسعينيات.

وأعلن الاتحاد الزامبي لكرة القدم عن تعيين ميتشو مديرا فنيا للمنتخب الأول ليقودهم في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 والتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية «الكاميرون 2021».

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور إقالة ميتشو من منصبه بعد خسارة الفريق بثلاثية نظيفة أمام تي بي مازيمبي الكونغولي في الجولة الأولى من المجموعة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا".