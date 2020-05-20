افتتح اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، صباح اليوم الأربعاء، مشروعات رصف وكهرباء وتطوير مناطق السواني والأفراد والعجارمة والعوام وأعمال تدبيش وتكاسي لحرم السكة الحديد بمدينة مرسى مطروح بتكلفة إجمالية 39.5 مليون جنيه.

وأكد محافظ مطروح، أن منطقة السواني القبلية بعد تطويرها تحولت من عشوائية لمنطقة نموذجية حضارية كمرحلة أولى للتطوير بعد رصف أكثر من 5 كيلومترات بتكلفة 4.8 مليون جنيه، وتم البدء في المرحلة الثانية للتطوير برصف 3 كيلومترات والمستهدف منها 12 كيومتر بتكلفة إجمالية 16 مليون جنيه.

وأشار إلى تركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الضيقة بمنطقة السواني لأول مرة بمحافظة مطروح بمساحات 4300 متر بتكلفة إجمالية 900 ألف جنيه وتم تحويل الكهرباء من أرضي لهوائي وتركيب محول متوسط للقضاء على ضعف التيار بالمنطقة وتركيب 90 عامود جديد بتكلفة إجمالية 6 ملايين جنيه.

وأضاف المحافظ أن أعمال التدبيش والتكاسي بأطوال 3000 متر بتكلفة 780 ألف جنيه لحرم السكة الحديد وتركيب البلدورات بأطوال 5800 كم بتكلفة 700 ألف جنيه وتم خلق شارع جديد مواز لشارع المحطة بجوار مزلقان المغاربة كان مغلق لسنوات بسبب تراكم المخالفات حيث تم إزالة أكثر من 6 الاف من المخالفات وتم رصف الشارع ليكون أحد أهم المحاور الجديدة التي تربط شارع المحطة بالسواني والامام مالك وعلم الروم موجها الشكر لأهالي المنطقة لتعاونهم لفتح الشارع.

وافتتح محافظ مطروح شارع العجارمة بعد رصفه بطول 760 متر بتكلفة 2.5 مليون جنيه ليصبح محاورا هاما الذي يربط شارع الريفية بالعجارمة وصولا بشارع ناجي صالح الجراري "الشارع الجديد سابقا" بوسط المدينة، كما تم افتتاح أعمال الرصف لمنطقة العوام بطول 4 كم بتكلفة 4 ملايين جنيه كما تم رصف الشوارع الضيقة بمنطقة الأفراد ببلاط الانترلوك بمساحات 5100 متر بتكلفة مليون جنيه.