قال محمد سامي، مخرج ومؤلف «البرنس»، إنه كان يرغب في مشاركة زوجته الفنانة مي عمر في المسلسل، ولكنها اعتذرت بسبب توقيعها على بطولة مسلسل «الفتوة» أمام الفنان ياسر جلال.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء أمس الثلاثاء، «على فكرة عمري ما فكرت في فكرة إن الناس تقولي مي وانتوا بتشتغلوا مع بعض، الحكاية دي برا حساباتي تمامًا، أنا مش فارق لي الكلام دا خالص، أنا حبيت مي وهي بتمثل على مسرح الجامعة الأمريكية».

وأشار إلى أن «الفتوة» سبب عدم مشاركة مي عمر في مسلسل البرنس هذا الموسم، مضيفا: «مي مبتحبش تعمل عملين مع بعض، حتى أنا قلت لها بعت صاحبك بكام يا عشري».

مسلسل «البرنس» من بطولة أحمد زاهر ومحمد رمضان وروجينا ونور وأحمد داش، ومن إخراج وتأليف محمد سامي، وإنتاج شركة «سينرجي».

