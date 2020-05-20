الحكومة الألمانية: ثمة فرص جيدة أمام السياحة في أوروبا خلال صيف 2020

أشارت تقديرات الحكومة الألمانية إلى وجود فرص جيدة أمام السياحة في الصيف المقبل وذلك على الرغم من أزمة كورونا.

وقال توماس بارايس، مفوض الحكومة الألمانية للسياحة، اليوم الأربعاء، على هامش مؤتمر عبر الفيديو مع وزراء السياحة في الاتحاد الأوروبي إنه يرى "فرصا جيدة في أن يتمكن الناس من السفر إلى مناطق العطلات الأوروبية المفضلة لديهم".

في الوقت نفسه، أوضح وزير الدولة في وزارة الاقتصاد الألمانية أن العطلات ستكون في العام الحالي مختلفة عما كانت " وسيتعين علينا أن نتعايش مع القيود"، مطالبا بالالتزام بقواعد النظافة الصحية والتباعد.

وأضاف بارايس: "نرغب في تنشيط حركة السفر داخل أوروبا"، وطالب بالتوازن الدقيق في هذا الشأن بين حماية الصحة والرغبة في السفر والمصالح الاقتصادية.

وكان تم رفع أول إجراءات الرقابة الحدودية، وقد أجرى الوزراء مشاورات حول خطة للمفوضية تتعلق بكيفية قضاء العطلات في زمن الجائحة، وتنص الخطة على عودة تدريجية لحرية السفر المقيدة داخل الاتحاد الأوروبي.