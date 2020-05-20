النيابة الكورية الجنوبية تطالب بسجن الرئيسة السابقة بارك 35 سنة بتهمة الرشوة

طالب مدعو النيابة العامة في سول، اليوم الأربعاء، بالسجن لمدة 35 عامًا للرئيسة السابقة بارك كون-هيه، في إعادة المحاكمة بتهمة الرشوة والاختلاس وإساءة استغلال السلطة.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أنه في الجلسة التي عقدت في محكمة الاستئناف في سول، طالب المدعون بمعاقبة بارك بالسجن لمدة 25 عامًا وتغريمها بـ30 مليار وون (24.36 مليون دولار أمريكي) ومصادرة 200 مليون وون في تهمة الرشوة، كما طالبوا بالسجن لمدة 10 سنوات أخرى ومصادرة 3.3 مليار وون في تهمة إساءة استغلال السلطة وتهم جنائية أخرى.

يذكر أنه في أعقاب الإطاحة بها من الرئاسة في عام 2017، أدينت بارك بتهمة التآمر مع صديقتها القديمة تشوي سون-شيل، لإجبار التكتلات الاقتصادية الكبرى –بما في ذلك سامسونج– على التبرع بمبلغ 77.4 مليار وون لمؤسستين تحت سيطرة تشوي.

كما أدينت بارك في يناير 2018 بتهمة قبول 3.5 مليار وون من ثلاثة رؤساء لجهاز الاستخبارات الوطني، من مايو 2013 حتى سبتمبر 2016، بالتواطؤ مع مساعديها الرئاسيين.

وجاءت إعادة محاكمتها بعد أن أمرت المحكمة العليا في أغسطس الماضي بمراجعة قضية الفساد التي حكمت فيها محكمة الاستئناف على بارك بالسجن 25 سنة. وقالت المحكمة العليا إنه يجب التعامل مع بعض تهم الرشوة بشكل منفصل، الأمر الذي قد يؤدي إلى الحكم بعقوبات أشد. وفي نوفمبر الماضي، أمرت المحكمة العليا أيضًا بإعادة محاكمة "بارك" لقبولها أموالا غير مدرجة في السجلات من جهاز الاستخبارات، قائلة إن تبرئتها من قبل المحاكم الأدنى بتهمة الرشوة وتبديد أموال الدولة يجب عكسها.

ومن المقرر أن تعقد جلسة النطق بالحكم بعد ظهر يوم 10 يوليو.

ولم تحضر "بارك" جلسة اليوم، حيث استمرت في مقاطعة جميع الجلسات.

يُذكر أن "بارك" تقضي الآن ما مجموعه 32 سنة في السجن بتهمة الرشوة وإساءة استغلال السلطة وانتهاك قانون الانتخابات وتهم أخرى. وقد حكم عليها بالسجن لمدة 25 سنة وغرامة قدرها 20 مليار وون بتهمة إساءة استغلال السلطة والفساد، والسجن لمدة 5 سنوات ومصادرة 2.7 مليار وون في قضية أموال جهاز الاستخبارات.

وبشكل منفصل، حكمت محكمة الاستئناف في سول على "بارك" بالسجن لمدة عامين في 2018 بتهمة التدخل بشكل غير قانوني في ترشيحات مرشح الحزب الحاكم آنذاك قبل الانتخابات العامة في أبريل 2016. وتم تأكيد فترة السجن بعد أن لم تستأنف بارك ولا النيابة الحكم أمام المحكمة العليا.