قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن الرئيس دونالد ترامب، أصر يوم الثلاثاء، على تقديم ادعاءات كاذبة لا أساس لها بشأن هيدروكسي كلوروكوين، وهو عقار مضاد للملاريا روج له مرارا ويقول الآن إنه يتناوله بنفسه للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ونفي ترامب في اجتماع رسمي، وجود تحذير من إدارة الغذاء والدواء حول استخدام هيدروكسي كلوروكوين لمعالجة الفيروسات التاجية، وادعى دون أي دليل على أن الدراسة التي أجريت على قدامى المحاربين الذين تم إعطاؤهم الدواء ولم يجد العلماء اي فائدة له، بأنها دراسة أجراها أعداء سياسيون له شرعوا في إيذائه.

وقال طبيب البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب تناول عقار "هيدروكسي كلوروكين" المضاد للملاريا، بعد نقاشات عديدة بينه وبين الرئيس حول استخدام هذا الدواء، بحسب روسيا اليوم.

وأضاف الطبيب "خلصنا إلى أن الفائدة المحتملة من العلاج تفوق المخاطر النسبية".

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه يتناول عقار "هيدروكسي كلوروكين" المضاد للملاريا للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدا أنه لم يصب به، فيما اعتبر أن هذا الدواء له تأثير على العدوى، بحسب روسيا اليوم.

وقال ترامب يوم الاثنين في البيت الأبيض، إنه يتناول "هيدروكسي كلوروكين" منذ نحو أسبوع ونصف أسبوع، مضيفا: "سألت الطبيب هل يمكنني فعل ذلك، وهو رد إذا كنت ترغب في ذلك تفضل.. أتناول حبة واحدة كل يوم، ولا أعراض للمرض علي".

وتم تذكير ترامب من قبل مراسل صحفي يوم الثلاثاء، بأن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قالت إن هيدروكسي كلوروكوين يجب ألا يستخدم خارج محيط المستشفى أو الدراسات البحثية، ليرد ترامب قائلا: "لا ليس هذا ما قيل لي لا".

وبحسب شبكة "سي إن إن"، فإن ما قاله ترامب ليس إلا ادعاءات وان المراسل كان على حق، حيث أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) تحذيرا، في 24 أبريل بعنوان: "تحذر إدارة الغذاء والدواء من استخدام هيدروكسي كلوروكوين أو الكلوروكين خارج المستشفى أو تجربة سريرية بسبب خطر حدوث مشاكل في ضربات القلب".

وانتقد ترامب دراسة لم تجد أي فائدة من هيدروكسي كلوروكوين أجريت على مجموعة من المحاربين القدماء المصابين بفيروس كورونا الذين تم إعطاؤهم الدواء، ووصفها بأنها زائفة وبها تحيز سياسي ضده، وأنه تم إعطاء الدواء للأشخاص المسنين، والمستعدين للموت، بحسب تعبيره.

وفي الحقيقة لا يوجد أساس واضح لمزاعم ترامب بأن دراسة قدامى المحاربين تهدف إلى إيذائه، في حين أن هناك انتقادات صحيحة للدراسة، بأنها ركزت على المرضى المصابين بأمراض خطيرة، ولم تخضع لمراجعة الأقران ولم تكن عشوائية أو خاضعة للرقابة، فيما لم يقدم ترامب أي دليل على ادعاءاته بوجود نوع من المؤامرة السياسية.

وفي النهاية اعترف مؤلفو الدراسة صراحة أن لها قيودًا كبيرة، كما خلصت دراسات أكبر تمت مراجعتها من قبل النظراء، إلى أن هيدروكسي كلوروكوين لم يفيد مرضى كورونا في الشفاء.

الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة كارولينا الجنوبية، وجامعة فيرجينيا ومعهد دورن للأبحاث في ولاية ساوث كارولينا، نظرت في البيانات الطبية لـ 368 مريضاً من الذكور في المراكز الصحية لقدامى المحاربين، 97 منهم تناولوا هيدروكسي كلوروكوين، و113 تناولوا هيدروكسي كلوروكوين والمضادات الحيوية أزيثروميسين، و 158 مريضاً لم يأخذوا الدواء.

كان معدل الوفيات لدى المرضى الذين تناولوا هيدروكسي كلوروكوين وحده 27.8%، بينما كان معدل الوفيات لدى أولئك الذين لم يتناولوا الدواء 11.4%.

وتم نشر الدراسة على موقع "medRxiv" الطبي، وليس مجلة مراجعة من قبل الأقران الأطباء، وأشار وزير شؤون المحاربين القدامى روبرت ويلكي إلى أن الدراسة استندت ايضا إلى عدد صغير من المحاربين القدامى، الذين "كانوا في المراحل الأخيرة من الحياة، فيما قالت كريستين نويل ، المتحدثة باسم إدارة شؤون المحاربين القدامى، إن هيدروكسي كلوروكوين تم توفيره لمرضى كورونا الأكثر مرضًا عدة مرات كملاذ أخير للنجاة.

أيضا يقول الدكتور ويليام شافنر ، أستاذ الطب بجامعة فاندربيلت وخبير الأمراض المعدية: "من المحتمل أن المرضى الأشد مرضا تناولوا دواءا أكثر من الأشخاص الأقل مرضا، وبالتالي فإن هذه الدراسات بأثر رجعي هي دليل، لكنها ليست نهائية".

وتسلط هذه النتائج الضوء على أهمية انتظار نتائج الدراسات المستقبلية العشوائية المضبوطة قبل الاعتماد الواسع النطاق لهذه الأدوية.

كما ناقش مؤلفو الدراسة بشكل صريح قيودًا محددة على دراستهم، على سبيل المثال، كتبوا أنهم نظرًا لأنهم كانوا ينظرون إلى مجموعة أغلبية سوداء من الذكور تجاوز متوسط ​​أعمارهم 65 عامًا، فقد لا تكون نتائجهم قابلة للتطبيق على النساء والشباب والمجموعات الأخرى.

هناك عدد من التجارب ذات الشواهد، في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأماكن أخرى لتحديد فعالية هيدروكسي كلوروكوين، بشكل أكثر فاعلية لفيروس كورونا.

في الوقت الذي تم فيه اعتماد الدواء بالفعل من قِبل إدارة الأغذية والعقاقير للاستخدام ضد الملاريا والذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي، ولكن على الرغم من ذلك وجدت دراسة أخرى أن العقار لم يثبت فعاليته كعلاج، بما فيها دراسة المحاربين القدامى.

أيضا هناك دراسة أجرتها جامعة ألباني على 1438 مريضًا مصابًا بالفيروس التاجي في 25 مستشفى في منطقة مدينة نيويورك، ونشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، وجدت أن معدلات الوفاة مماثلة بين الأشخاص الذين تناولوا عقار هيدروكسي كلوروكوين، أو هيدروكسي كلوروكين مع أزيثروميسين، كما وجدت الدراسة أيضًا أن المرضى الذين تناولوا تركيبة الدواء كان لديهم أكثر من ضعف احتمال تعرضهم للسكتة القلبية خلال فترة الدراسة.

كما لم تجد الدراسة التي أجراها الباحثون في مستشفى نيويورك، والمركز الطبي بجامعة كولومبيا والتي قيمت 1376 مريضًا متتاليًا، نتائجا محسنة من هيدروكسي كلوروكوين.

وردا على تصريحات ترامب، قال ديفيد شولكين، وزير شؤون المحاربين القدامى السابق، على تويتر: "مخاطر تناول هيدروكسي كلوروكوين حقيقية لكن لا توجد بيانات أظهرت فعاليته ولهذا السبب لا ينبغي استخدام هذا إلا في التجارب السريرية الجارية. أنا قلق بشأن ما إذا كان يمكن للآخرين تناول الدواء بشكل غير لائق".