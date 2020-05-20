 وزيرة الصناعة تبحث مع منتجي الملابس الجاهزة تصنيع الكمامات القماش - بوابة الشروق
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وزيرة الصناعة تبحث مع منتجي الملابس الجاهزة تصنيع الكمامات القماش


نشر فى : الأربعاء 20 مايو 2020 - 2:50 م | آخر تحديث : الأربعاء 20 مايو 2020 - 2:50 م

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على توفير إحتياجات المواطنين من الكمامات المصنوعة من القماش بجودة عالية وأسعار مناسبة ، وذلك تنفيذا لخطة الحكومة للتعايش مع فيروس "كورونا " المستجد والتى من المقرر بدء تنفيذها اعتباراً من منتصف شهر يونيو المقبل ، مشيرةً إلى أنه لن يتم السماح بتصدير الكمامات إلا بعد توفير إحتياجات السوق المحلى.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته الوزيرة مع ممثلى قطاع صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة ، وممثلي وزارة الصحة و"هيئة الشراء الموحد " بمشاركة عدد من قيادات وزارة التجارة والصناعة لبحث تدبير احتياجات الدولة من الكمامات المصنوعة من القماش ، وإمكانيات الاستفادة من الطاقات الحالية للمصانع وتشغيل طاقات إضافية للوفاء باحتياجات الدولة من هذه الكمامات ، وتصدير الفائض للأسواق الخارجية ،
وقالت الوزيرة أنه تم الاتفاق مع ممثلي قطاع صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة ، على البدء فوراً فى تصنيع الكميات اللازمة من الكمامات القماش لتلبية إحتياجات وزارتي التربية والتعليم ، والتعليم العالى لإتاحتها للطلاب خلال امتحانات نهاية العام ، مشيرةً إلى أنه سيتم توفير الكمامة لكافة فئات الشعب المصرى خلال المرحلة المقبلة ، تزامناً مع خطة الدولة للفتح التدريجي لبعض الأنشطة ، والتعايش مع تداعيات فيروس "كورونا" المستجد.
وأشارت إلى أن وزارتى التجارة والصناعة والصحة قد اعتمدتا مواصفات واشتراطات تصنيع الكمامات المصنوعة من القماش ، تمهيداً لتعميمها على المصانع لبدء عملية الإنتاج ، حيث تضمن الاشتراطات توفير أعلى معدلات الحماية للمواطنين ، وتقليل الآثار الناجمة عن الاختلاط ، إلى جانب سهولة إستخدمها لأكثر من مرة وبتكلفة مناسبة.
ومن جانبهم ، أكد ممثلو قطاع صناعة الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة ، استعدادهم لتلبية إحتياجات الدولة من الكمامات المصنعة من القماش وفقاً لإشتراطات وزارتى الصحة والصناعة ، مشيرين إلى أن جميع الخامات المستخدمة فى تصنيع الكمامات القماش متوافرة ، فضلا عن وجود طاقات تصنيعية كبيرة بالمصانع وهو ما يسهم فى زيادة معدلات الانتاج ، وتلبية احتياجات المواطنين .
وأشاروا إلى أن هذه النوعية من الكمامات يمكن غسلها لأكثر من 50 مرة ، وتوفر درجات حماية مناسبة للمواطنين.


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