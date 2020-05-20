وزيرة الصناعة تبحث مع منتجي الملابس الجاهزة تصنيع الكمامات القماش

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على توفير إحتياجات المواطنين من الكمامات المصنوعة من القماش بجودة عالية وأسعار مناسبة ، وذلك تنفيذا لخطة الحكومة للتعايش مع فيروس "كورونا " المستجد والتى من المقرر بدء تنفيذها اعتباراً من منتصف شهر يونيو المقبل ، مشيرةً إلى أنه لن يتم السماح بتصدير الكمامات إلا بعد توفير إحتياجات السوق المحلى.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته الوزيرة مع ممثلى قطاع صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة ، وممثلي وزارة الصحة و"هيئة الشراء الموحد " بمشاركة عدد من قيادات وزارة التجارة والصناعة لبحث تدبير احتياجات الدولة من الكمامات المصنوعة من القماش ، وإمكانيات الاستفادة من الطاقات الحالية للمصانع وتشغيل طاقات إضافية للوفاء باحتياجات الدولة من هذه الكمامات ، وتصدير الفائض للأسواق الخارجية ،

وقالت الوزيرة أنه تم الاتفاق مع ممثلي قطاع صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة ، على البدء فوراً فى تصنيع الكميات اللازمة من الكمامات القماش لتلبية إحتياجات وزارتي التربية والتعليم ، والتعليم العالى لإتاحتها للطلاب خلال امتحانات نهاية العام ، مشيرةً إلى أنه سيتم توفير الكمامة لكافة فئات الشعب المصرى خلال المرحلة المقبلة ، تزامناً مع خطة الدولة للفتح التدريجي لبعض الأنشطة ، والتعايش مع تداعيات فيروس "كورونا" المستجد.

وأشارت إلى أن وزارتى التجارة والصناعة والصحة قد اعتمدتا مواصفات واشتراطات تصنيع الكمامات المصنوعة من القماش ، تمهيداً لتعميمها على المصانع لبدء عملية الإنتاج ، حيث تضمن الاشتراطات توفير أعلى معدلات الحماية للمواطنين ، وتقليل الآثار الناجمة عن الاختلاط ، إلى جانب سهولة إستخدمها لأكثر من مرة وبتكلفة مناسبة.

ومن جانبهم ، أكد ممثلو قطاع صناعة الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة ، استعدادهم لتلبية إحتياجات الدولة من الكمامات المصنعة من القماش وفقاً لإشتراطات وزارتى الصحة والصناعة ، مشيرين إلى أن جميع الخامات المستخدمة فى تصنيع الكمامات القماش متوافرة ، فضلا عن وجود طاقات تصنيعية كبيرة بالمصانع وهو ما يسهم فى زيادة معدلات الانتاج ، وتلبية احتياجات المواطنين .

وأشاروا إلى أن هذه النوعية من الكمامات يمكن غسلها لأكثر من 50 مرة ، وتوفر درجات حماية مناسبة للمواطنين.