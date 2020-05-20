أطلقت الصين مبادرة جديدة لمساعدة الدول الصديقة على مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) انطلاقا من الإحساس بالمسئولية نحو أسرة المجتمع الدولي، وسعيا منها نحو بناء مجتمع المصير المشترك للبشرية في إطار مبادرة (الحزام والطريق)، مؤكدة مشاركتها بخبرتها في احتواء الفيروس مع الجانب الإفريقي واستمرارها في تنفيذ نتائج منتدى قمة بكين للتعاون بين الصين وإفريقيا وتوفير المساعدات بأقصى سرعة، لتلبية احتياجات الدول الأفريقية لحماية الصحة العامة على المستويين الإقليمي والعالمي.

وفي هذا الإطار، أعلنت (بكين) مؤخرا تخصيص ملياري دولار في العامين المقبلين، لمساعدة الدول المتضررة خاصة النامية على مكافحة كوفيد -19، وإنعاش الاقتصادات الوطنية؛ وعن سعيها التعاون مع الأمم المتحدة لإقامة مستودع محوري في الصين لمواد الطوارئ، والممرات الخضراء للشحن والتخليص الجمركي وكذلك إقامة 30 آلية تعاون مع مستشفيات الدول الإفريقية، لزيادة ققدرتها العلاجية، فضلا عن إتاحة بالمجان اللقاح الجديد المضاد لفيروس كورونا المستجد الذي تطوره حاليا الصين.

وعلاوة على ذلك، تقدم الرئيس الصيني شي جين بينج، مؤخرا، بعدة مقترحات في خطابه لجمعية الصحة العالمية عبر الفيديوكونفرنس؛ للسيطرة علي وباء (كوفيد-19)، وهي دعم الدور القيادي لمنظمة الصحة العالمية للاستجابة للفيروس، وتقديم دعم أكبر لإفريقيا وتعزيز الحوكمة العالمية في مجال الصحة والعمل على استعادة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعم التعاون الدولي للسيطرة على المرض والقضاء عليه.

كما تعمل الصين مع أعضاء مجموعة العشرين الآخرين على تطبيق مبادرة تعليق خدمة الديون لمجموعة العشرين للدول الأكثر فقرا.

وفي سياق متصل، أرسلت الصين فرقا من الخبراء الطبيين إلى خمس مناطق وهي شمال وشرق وغرب ووسط وجنوب القارة الأفريقية، وعقدت حوالي 30 مؤتمرا افتراضيا مع الدول الإفريقية ونفذت الفرق الطبية الصينية نحو 400 جلسة تدريب لتبادل الخبراء في مكافحة المرض، ودربت 20 ألف عامل طبي محلي وذلك في إطار الجهود لمكافحة وباء كوفيد -19.

وقد أولت المؤسسات الصينية الخاصة مثل مؤسسة جاك ما وعلي بابا بتقديم المساعدات الطبية للدول الإفريقية، حيث أعلنتا عن التبرع لكل دولة من 54 دولة أفريقية نحو 20 ألف مجموعة اختبار و100 ألف قناع وألف بدلة وقاية للاستخدام بهدف مكافحة وباء كوفيد -19.

يشار إلى أن مصر قد حصلت مؤخرا على الدفعة الثالثة من المساعدات الطبية الصينية، والتي تشمل 150 ألف كمامة من نوع (إن 95)، ومليون كمامة عادية، و70 ألف قطعة من الملابس الواقية، و70 ألف قفاز طبي، و1000 جهاز قياس للحرارة، و70 ألف كاشف تحليل خاص بفيروس كورونا المستجد.