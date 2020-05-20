 الولايات المتحدة تمدد أمرا يسمح بطرد المهاجرين بسبب مخاوف كورونا - بوابة الشروق
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الولايات المتحدة تمدد أمرا يسمح بطرد المهاجرين بسبب مخاوف كورونا

أرشيفية
أرشيفية
واشنطن - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 20 مايو 2020 - 4:09 ص | آخر تحديث : الأربعاء 20 مايو 2020 - 4:09 ص

أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديدا لأجل غير مسمى لأمر يسمح للمراقبة الحدودية الأمريكية بطرد المهاجرين الذين لا يحملون وثائق ثبوتية، مشيرة إلى مخاوف الصحة العامة وسط جائحة فيروس كورونا.   

وجدد روبرت ريدفيلد، مدير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، الأمر السابق الذي يسمح لموظفي الحدود بإعادة المهاجرين الذين لا يحملون وثائق إلى دولهم أو إلى الدولة التي جاءوا منها.

وجاء في الأمر الصادر بهذا الشأن أن سلطات الصحة العامة تفتقر للقدرة على رصد المهاجرين من غير حاملي الوثائق.

ويقول منتقدو ذلك الأمر إن إدارة ترامب تستخدم جائحة فيروس كورونا للمضي قدما في هدف الرئيس فيما يتعلق بتقييد الهجرة.

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