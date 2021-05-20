حازم إمام لـ وزير الرياضة: هل هناك انتخابات ستقام في نادي الزمالك

أبدى نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، حازم إمام، انزعاجه الشديد من التعديلات المستمرة في مجلس إدارة النادي.

وقال حازم إمام في تصريحات إذاعية عبر راديو «أون سبورت»: «كثرة التعديلات في مجلس الإدارة ستخلق حالة من عدم الاستقرار للفريق والنادي، هل سيصدر قرار رسمي بحل مجلس الإدارة الحالي، عقب لقاء طلائع الجيش اليوم في الدوري؟ أتمنى من الوزير أشرف صبحي أن يخرج لتوضيح ذلك».

وأضاف نجم الزمالك السابق: «جماهير الزمالك قلقة بشدة على مستقبل النادي، ومن غير المقبول تعيين لجنة ثانية في فترة زمنية قصيرة».

وتابع: «لدي سؤال لوزير الشباب والرياضة هل هناك انتخابات ستقام في نادي الزمالك لنرى مجلسا منتخبا يقود النادي؟».

وأتم: «أخشى أن يكون هناك تفكير في تعيين لجنة جديدة، تمهيدا لعدم إقامة انتخابات جديدة في النادي في الفترة المقبلة».