البحرين تقرر اقتصار ارتياد المساجد على المطعمين ضد كورونا والمتعافين

قررت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف في البحرين، اقتصار ارتياد الجوامع والمساجد لجميع الفروض اليومية وصلاة الجمعة للحاصلين على التطعيم المضاد لفيروس كورونا (بعد مرور 14 يوما من أخذ الجرعة الثانية) والمتعافين من الفيروس، وذلك من خلال إبراز الشعار باللون الأخضر عبر تطبيق "مجتمع واع"، ولمن هم فوق 18 عامًا فقط، مع وجوب تطبيق الإجراءات الاحترازية المعلنة سابقاً، وذلك اعتبارًا من يوم غد الجمعة على أن تقوم إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية بالإشراف على تطبيق هذه الإجراءات.

وذكرت وزارة العدل البحرانية وفقا لوكالة الانباء البحرانية، ان ذلك يأتي بناءً على القرارات التي أعلن عنها الفريق الوطني الطبي بالمملكة للتصدي لفيروس كورونا، وبعد التنسيق مع الأوقافين السنية والجعفرية، موضحة أن الوزارة ستقوم بالمتابعة المستمرة مع الأوقافين لعمل الترتيبات اللازمة للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية التي أقرها الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19)، بما يكفل تحقيق البيئة الصحية الآمنة والباعثة على طمأنينة المصلين وإعمار بيوت الله.