الأوقاف: فتح باب الأكاديمية لتدريب الأئمة والواعظات على نشر صحيح الدين

قال الدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، إن افتتاح التدريب عن بعد بأكاديمية الأوقاف المصرية الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، يأتي في إطار الاستراتيجية التي تتبناها الوزارة؛ لتصحيح المفاهيم الخاطئة ونشر صحيح الدين الإسلامي.

وأضاف الدكتور "أبو عمر" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة" المذاع على القناة "الأولى المصرية" مساء الأربعاء، أن هناك العديد من الدول طالبت بإيفاد أئمتها لمصر، حتى يتدربوا بأكاديمية وزارة الأوقاف، ولكن نظرا لظروف جائحة كورونا لم يتمكنوا من المجيء.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، أن الوزير الدكتور مختار جمعة يهتم بنشر صحيح الدين على المستوى العالمي وليس المحلي فقط، لذا أصدر قرارا بفتح باب التدريب عن بعد للأئمة من الدول الأخرى.

وتابع: "إن وسائل التواصل الاجتماعي أهم الأدوات التي يستخدمها المتطرفين؛ لاستقطاب العديد من الشباب، لذا خصصت وزارة الأوقاف، إدارة للدعوة إلكترونية بلغات مختلفة، حتى يدرك الناس حقائق الدين الإسلامي الصحيح".

وأفاد وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، بأن أهم عنصر لتجديد الخطاب الديني هو الإمام، الذي ينقل الخطاب الدعوى للناس، لذا تهتم الوزارة بتأهيل الأئمة بالعلوم المنضبطة، ليواكبوا العصرو ويكونوا محيطين بجميع القضايا العالمية والإقليمية.

واختتم: "إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل على نشر الوعي الثقافي بين جموع الشعب"، مثمنا دور القيادة السياسية تجاه أبناء فلسطين.

وكانت وزارة الأوقاف قد أعلنت عن فتح باب التدريب عن بعد بأكاديمية الاوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، للراغبين من مختلف دول العالم، وتم تكليف كل من الدكتور أشرف فهمي مدير عام التدريب، ودعاء أبو العلا مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالإعداد لأول دورة تدريبية دولية عن بُعد تنطلق قبل نهاية شهر مايو الحالي.