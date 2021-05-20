الجيش الإسرائيلي يعلن حصيلة الغارات الجوية هذه الليلة على غزة

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، حصيلة الغارات الجوية التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي ليل الأربعاء/ الخميس على قطاع غزة.

وقال أدرعي، في تغريدة له عبر "تويتر"، إنه "خلال ساعات الليل، شنت طائرات حربية غارات على عشرات الأهداف تحت الأرض في إطار الحملة الواسعة ضد "مترو الأنفاق" التابع لحماس في أرجاء قطاع غزة موجهة ضربة قوية وملموسة في هذا المجال".

وأضاف أدرعي، أن المقاتلات الحربية الإسرائيلية استهدفت "مواقع إنتاج أسلحة وعدة مواقع إطلاق صواريخ تحت وفوق الأرض".

من جهة أخرى، نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مقطع فيديو يظهر لحظة استهداف سلاح الجو الإسرائيلي الليلة الماضية، ما قال إنها "راجمات صاروخية في قطاع غزة، بالاضافة إلى مجمعات عسكرية في منظومة الدفاع الجوي التابعة لحركة حماس".

ويواصل الجيش الإسرائيلي لليوم الحادي عشر، شن ضربات جوية ومدفعية على قطاع غزة، فيما تطلق الفصائل الفلسطينية صواريخ وقذائف تجاه إسرائيل، في جولة تصعيد جديدة راح ضحيتها 250 قتيلا وقرابة 7802 جريحا من الجانب الفلسطيني، و14 قتيلا ونحو 413 جريحا من الجانب الإسرائيلي.