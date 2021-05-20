اليابان توافق على استخدام لقاحي مودرنا وأسترازينيكا لمواجهة كورونا

أعلنت اليابان موافقة لجنة حكومية مشكلة لبحث تطورات فيروس كورونا، على استخدام لقاحي مودرنا الأمريكي وأسترازينيكا البريطاني؛ للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكرت شبكة هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم الخميس، أن الخبراء اجتمعوا اليوم لتقييم البيانات الواردة من التجارب السريرية التي أجرتها اليابان للقاحين، بالإضافة إلى البيانات الواردة للتجارب التي أجريت لهما في الخارج وأكدوا كفائتهما.

وأضافت أن من المقرر أن يصدق وزير الصحة الياباني رسميًا على استخدام لقاحي مودرنا وأسترازينيكا، في البلاد غدا الجمعة، مشيرا إلى أن لقاح مودرنا سيكون متوفرًا على نطاق واسع في أماكن إعطاء اللقاح في العاصمة طوكيو ومدينة أوساكا الاثنين المقبل.

وأوضحت أنه تم تحديد سن الـ18 عامًا كحد أدنى لأعمار المتلقين للقاح أسترازينيكا، خشية تسبب اللقاح في إحداث جلطات بالدم لصغار السن، منوها بأن اليابان تستخدم حاليًا لقاح فايزر الأمريكي فقط.

يُذكر أن اليابان سجلت اليوم أكثر من 5700 إصابة و100 وفاة بفيروس كورونا المستجد.