محافظ أسوان: إطلاق حزمة من المشروعات الاستثمارية بتكلفة 500 مليون جنيه

قال أشرف عطية محافظ أسوان، إن هناك حزمة من المشروعات المشتركة بين المحافظة وهيئة تنمية الصعيد باستثمارات ستصل إلى 500 مليون جنيه والمخطط تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مع اللواء حسن العفيفى نائب رئيس الهيئة، وذلك بحضور نائبى المحافظ الدكتورة غادة أبوزيد وأحمد شعبان ، بالإضافة إلى المختصين.

وأكد محافظ أسوان أنه سيتم إزالة أي معوقات أو تعقيدات روتينية للأسراع بإطلاق هذه المشروعات لتكون ثمارها ملموسة لدى المواطنين وخاصة توفير فرص عمل حقيقية للشباب الأسوانى، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة والقيمة الاقتصادية من الثروات الطبيعية وفى مقدمتها الجرانيت والرخام.

وأوضح المحافظ أنه تم الاتفاق مع الهيئة على تنفيذ أكبر مصنع لتقطيع وصقل وتصنيع الرخام بالمنطقة الصناعية بالعلاقى وذلك على غرار المصنع الجارى إنشاءه حالياً بواسطة جهاز الخدمة الوطنية التابعة للقوات المسلحة وذلك من أجل تحويل أسوان قاعدة للصناعات الثقيلة.

وكشف عطية عن أنه جارى إنهاء إجراءات تخصيص ألف فدان بمنطقة غرب كوم أمبو لتنفيذ مشروع الدواجن التكاملي بتكلفة إستثمارية 236 مليون جنيه دعماً من الهيئة والذى سيضم 6 عنابر أمهات، و16 عنبر تسمين، ومصنع أعلاف، ومجزر آلي، علاوة على معمل تفريخ لتحقيق الأكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء في الأسواق المحلية، وأيضاً للمحافظات المجاورة.

ولفت إلى أنه جارى الإعداد لتنفيذ مشروع زراعة حوالى 6 آلاف فدان أشجار الجوجوبا بتكلفة تقديرية 113 مليون جنيه بالمنطقة الصحراوية على طريق أسوان / برنيس للاستفادة من مياه الصرف المعالجة والمنتجة من محطة 40 بالعلاقى وهى أشجار ذات قيمة إقتصادية مرتفعة حيث تستخدم بذورها فى إنتاج زيوت محركات الطائرات، وكذا تصنيع مستحضرات التجميل.