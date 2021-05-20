مستشار الرئيس الفلسطيني: الأمن سيتحقق عندما ينتهي الاحتلال الإسرائيلي لأراضينا

أكد مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي أن الامن والاستقرار سيتحقق في المنطقة عندما ينتهي الاحتلال الاسرائيلي للأرض والشعب الفلسطينيين، مشيرا إلى ضرورة الانتقال لعملية سياسية تضمن حقوق الشعب الفلسطيني كاملة وفق الشرعية الدولية، لأن الشعب الفلسطيني، خاصة الشباب، لن يستكينوا ولن يقبلوا باستمرار الوضع الراهن، ولا بد من إيجاد مقاربة سياسية جديدة تغير أسلوب تعامل المجتمع الدولي مع القضية الفلسطينية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن ذلك جاء خلال لقاء مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، اليوم الخميس، مع المبعوث الفرنسي، المدير العام للشرق الأوسط في وزارة الخارجية كريستوف فارنو.