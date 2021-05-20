أفاد بيان أصدره مكتب رئيس وزراء بروناي، بأن بلاده علقت مؤقتا ترتيبات السفر المسماة "الممر الأخضر" مع سنغافورة حتى إشعار آخر اعتبارا من الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي اليوم الخميس، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.



وبحسب البيان الصادر أمس، سوف يظل بإمكان المسافرين الذين تم منحهم تصاريح دخول بروناي بموجب تلك الترتيبات حتى الساعة السابعة مساء اليوم القيام بذلك، بحسب موقع "ذا ستريتس تايمز".



وبعد السابعة مساء اليوم، سوف يتحتم على كل المسافرين من سنغافورة الخضوع لعزل ذاتي في الفنادق لفترة تقررها وزارة الصحة في بروناي.