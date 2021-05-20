ضبط بطل واقعة التحرش بفتاة طنطا

نجحت الأجهزة الأمنية من القبض على الشاب صاحب فيديو التحرش بفتاة في مدينة طنطا بمحافظة الغربية.

وظهر المتهم في فيديو متداول على نطاق واسع بمنصات التواصل الاجتماعي، وهو يخلع ملابسه أمام الفتاة، حيث تمكنت المباحث من تحديد مكان إقامته بعد فحص الفيديو الذي ظهر فيه المتهم وهو يتحرش بالفتاة، ويحاول أن يقنعها باستقلال السيارة معه، وعندما رفضت خلع ملابسه أمامها.

بالفحص تم تحديد قائد السيارة (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا)، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من ضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.