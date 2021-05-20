نيبال تطلب من الدول إمدادها بلقاحات ضد كورونا في ظل ارتفاع حالات الإصابة

قال وزير الاتصالات النيبالي باربات جورونج، إن نيبال تستخدم جميع المنصات المتاحة للتواصل مع المجتمع الدولي من أجل شراء اللقاحات في ظل التأثير المدمر للموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا.



وأضاف الوزير لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.ا": "لقد طلبنا من جميع الدول الكبرى تقديم المساعدة لتوفير اللقاحات والمستلزمات الطبية الأساسية لمواجهة جائحة كورونا".



وأوضح الوزير، أن نيبال تجرى مفاوضات أيضا لشراء اللقاحات .



وطوال عدة أيام الآن، يلتقى رئيس الوزراء خادجا براساد شارما اولي ومسؤولين كبار بحكومته بسفراء الدول التي تصنع اللقاحات سعيا لحشد الدعم لحملة التطعيم في نيبال.



وقامت نيبال، التي يبلغ تعداد سكانها 30 مليون نسمة، حتى الآن بتطعيم نحو 2.2 مليون من مواطنيها جزئيا أو كليا، بلقاحات حصلت عليها كمنح من الهند والصين.



كما دفعت نيبال مقدما من أجل الحصول على مليوني جرعة من لقاح كوفيشيلد ، لقاح استرازينيكا-أوكسفورد، الذي ينتجه معهد سيروم الهند، ولكن لم يتم توصيل نصف الجرعات بعد.



وتشهد نيبال، التي تضررت بصورة طفيفة من موجة تفش فيروس كورونا الأولى، ارتفاعا كبيرا في حالات الإصابة بالفيروس.



وترجع موجة التفشي الثانية بصورة كبيرة إلى السلالات الجديدة للفيروس التي تم اكتشافها أولا في الهند، التي تشارك نيبال في حدود مفتوحة لاتخضع للتنظيم الجيد يبلغ طولها نحو 1770 كيلومترا.



وقد سجلت نيبال أمس الأربعاء، 8173 حالة إصابة بالفيروس و246 حالة وفاة.