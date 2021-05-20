قال المخرج كريم الشناوي، مخرج مسلسل «خلي بالك من زيزي»، إنه لم يكن يتعامل مع ريم عبدالقادر التي أدت دور «تيتو» في المسلسل على أنها طفلة، مؤكدًا أنها فنانة كبيرة.

وأشاد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «mbc مصر»، مساء أمس الأربعاء، بأسئلة الطفلة ريم عبدالقادر عن دورها في مسلسل «خلي بالك من زيزي»، موضحًا أنه استمتع بالعمل مع الأطفال خلال التصوير.

وأضاف أنه خلال تجارب الأداء كان حريص على اختيار أطفال تلقائية ولا تخاف من الوقوف أمام الكاميرا، مضيفًا أن حفاظ الأطفال على موهبتهم في التمثيل مرتبط بوجودهم في عائلة تنمي مهارتهم الفنية.

ويذكر أن مسلسل «خلي بالك من زيزي» شارك به الفنانين أمينة خليل، محمد ممدوح، علي قاسم، صفاء الطوخي، سلوى محمد علي، نهى عابدين، أسماء جلال وبيومي فؤاد وغيرهم، من تأليف ورشة تحت إشراف مريم نعوم، سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، وإخراج كريم الشناوي.

