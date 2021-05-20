الكویت تدعم عقد جلسة لمجلس حقوق الإنسان الأممي لبحث الانتھاكات الإسرائیلیة

قال مندوب دولة الكویت الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولیة الأخرى في جنیف السفیر جمال الغنیم، إن بلاده دعمت بقوة دعوة دول منظمة التعاون الاسلامیة لطرح انتھاكات حقوق الانسان في الاراضي الفلسطینیة المحتلة أمام جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان.

وأضاف الغنيم، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم الخميس، أن الجلسة التي ستعقد في 27 مایو الجاري ستتناول الانتھاكات الجسیمة التي تعرض لھا الفلسطینیون اثناء العدوان الاسرائیلي الاخیر علیھم سواء في قطاع غزة او الضفة الغربیة أو القدس الشرقیة وكیف انتھكت اسرائیل القوة القائمة بالاحتلال كل القانون الانساني الدولي وقوانین حقوق الإنسان.

وأوضح أن بلاده بالتعاون مع الدول الشقیقة والصدیقة تمكنت من حشد النصاب القانوني المطلوب لعقد تلك الجلسة الخاصة، والتي ستكون فرصة لاظھار وتوثیق الانتھاكات الإسرائیلیة ولمنع المزید من تفاقم الأوضاع الإنسانیة للشعب الفلسطیني وللتأكید في الوقت ذاته على عدم خلق ازدواجیة في معالجة قضایا حقوق الانسان واھمیة امتثال كافة الدول للمواثیق والعھود الدولیة.

وأكد السفیر الغنیم حرص دولة الكویت على دعم وتقویة كل التحركات التي تقوم بھا دول المجموعة الإسلامیة لدى الأمم المتحدة لفضح الانتھاكات التي تقوم بھا اسرائیل بحق الشعب الفلسطیني والتي تتنافى مع كافة المعاییر والمبادئ الدولیة.