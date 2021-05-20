إصابة الهولندي الفائز بمسابقة يوروفيجن في 2019 بكورونا

أظهرت الاختبارات إصابة الهولندي دونكان لورينس الفائز بمسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" في عام 2019 بفيروس كورونا فيما يعتبر انتكاسة أخرى لنسخة العام الجاري من المسابقة المقامة في بلاده.

وقال منظمو المسابقة اليوم الخميس إن لورينس لم يكن يظهر عليه سوى أعراض بسيطة ولكنهم أضافوا أن المغني سوف يوضع في الحجر الصحي للمدة الدنيا وهي سبعة أيام وبالتالي لن يتمكن من الأداء في بث مباشر.

وقالت مسابقة الأغنية الأوروبية إن لورينس -27 عاما- الذي كان من المنتظر أن يقدم أغنية جديدة خلال النهائيات في روتردام يوم السبت، إنه لايزال سوف يظهر في العرض بشكل مختلف.

فاز لورينس بالمسابقة عن هولندا في 2019 بأغنية "أركيد" التي تم مشاهدتها عبر الإنترنت أكثر من مليار مرة.

وتعد إصابة المغني الهولندي الذي لايتنافس العام الجاري، ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا يتم رصدها العام الجاري بين المؤدين بنسخة العام الجاري من المسابقة بعدما أعلنت الفرقة الأيسلندية "دادي أوج جاجناماجنيد" أمس الأربعاء أن أحد أعضائها أصيب بالفيروس.

وكانت المسابقة قد ألغيت العام الماضي لأول مرة في تاريخها جراء جائحة فيروس كورونا.