روسيا تتوعد بالرد على طرد أحد دبلوماسييها من مقدونيا الشمالية

توعدت روسيا باتخاذ خطوات ردا على قيام سلطات مقدونيا الشمالية بإبعاد أحد الدبلوماسيين العاملين في السفارة الروسية هناك.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الخميس: "ندين بشدة مثل هذه الأعمال غير المبررة، التي لا يمكن إلا أن تؤثر على العلاقات بين روسيا ومقدونيا الشمالية. وحتما سيتم اتخاذ تدابير جوابية للرد على ذلك لاحقا".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية في مقدونيا الشمالية، طرد دبلوماسي روسي، دون ذكر الأسباب التي تقف وراء القرار.

وأوضحت الوزارة أنها استدعت السفير الروسي؛ لإبلاغه بالقرار المتعلق بأحد كبار الدبلوماسيين في سفارته، مشيرة الى أنه تم منح الدبلوماسي، الذي لم يتم الكشف عن رتبته وهويته، سبعة أيام لمغادرة البلاد.



