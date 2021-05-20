الخطيب يهدي درع وعلم الأهلي إلى السفير المصري بجنوب إفريقيا

حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ورئيس بعثة فريق الكرة في جنوب إفريقيا، على إهداء درع وعلم النادي للسفير أحمد الفاضلي، سفير مصر في جنوب إفريقيا، وللملحق العسكري العميد محمد حرب، والمستشار عمرو البحيري، مستشار السفارة.

جاء ذلك على هامش الزيارة التي قام بها وفد الأهلي اليوم للسفير.

وحرص الكابتن الخطيب على تلبية دعوة العشاء التي وجهها له السفير المصري في جنوب إفريقيا، وذلك بحضور طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، وسمير عدلي المدير الإداري والوفد الإعلامي المرافق للبعثة.

ووجه الكابتن الخطيب الشكر للسفير أحمد الفاضلي وجميع طاقم السفارة المصرية على الدور الذي قاموا به مع الأهلي قبل وبعد وصول البعثة والتواصل المستمر من أجل تذليل أي عقبات.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز في الثالثة عصر السبت المقبل على استاد لوكاس موريبي في إياب الدور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا.