المرشح لخلافة ميركل في ديوان المستشارية: يجب حظر علم حماس في ألمانيا

دعا رئيس حكومة ولاية شمال الراين-فيستفاليا أرمين لاشت، وهو المرشح لخلافة أنجيلا ميركل في ديوان المستشارية، لحظر علم حركة حماس في ألمانيا.



وقال لاشت اليوم الخميس في البرلمان المحلي للولاية خلال جلسة عن "أعمال الشغب الأخيرة المعادية للسامية": "حظرنا علم حزب العمال الكردستاني؛ لأنه يعد منظمة إرهابية، لم يتم حظر علم حماس حتى اليوم".



وأكد مرشح حزب ميركل المسيحي الديمقراطي لتولي منصب المستشار أن هناك حاجة ضرورية حاليا لتغيير القانون، قائلا: "لذا يجب حظر هذا العلم الذي يمثل الإرهاب. يجب ألا يتم رفعه في شوارع ألمانيا"، وفق قوله.



واعتبر لاشت "حماس" بأنها تحول كثيرا من الأشخاص الذين يعيشون بشكل سلمي في قطاع غزة "إلى رهائن لأجل أعمالها الإرهابية"، على حد تعبيره.



وأضاف أنها تضر في الوقت ذاته بالسلطة الفلسطينية.