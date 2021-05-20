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قرر العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، إحالة ٦ موظفين بحي وسط وجنوب المنيا للتحقيق لتركهم العمل.

وقال هشام فايز نائب رئيس المدينة، إنه في ضوء المتابعة الميدانية وحملة الانضباط التي جرت اليوم بأحياء وسط وجنوب المنيا تم رصد ٦ موظفين لتركهم العمل وعلى الفور تم إحالتهم للتحقيق.

وشدد فايز على ضرورة تكثيف الجولات الدورية والمفاجئة على كافة القطاعات بالأحياء والإدارات الخدمية والقرى لضبط وتحرير المخالفات لردع المخالفين وتحقيق الانضباط فى نطاق المركز والمدينة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبدوره أكد العميد محمد صلاح رئيس المركز، ضرورة التنسيق بين كافة قطاعات التفتيش والمتابعة بالوحدة المحلية لرصد السلبيات وإيجاد الحلول وتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروعات، موجها برفع تقارير تعرض عليه بشكل دوري تتضمن إيجابيات وسلبيات القطاعات المختلفة التى يتم رصدها خلال الحملات.