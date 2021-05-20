أحزاب سياسية ومؤسسات دينية إثيوبية: نساعد الحكومة لبناء الـ20% المتبقية من سد النهضة

قدم المتحدث باسم الرسمي باسم وزارة الخارجية الإثيوبية السفير دينا مفتي، الإحاطة الصحفية في المؤتمر الاعتيادي الأسبوعي التي تعقدها الوزارة اليوم الخميس، لوسائل الإعلام، وركز في عرضه على الدبلوماسية السياسية والوضع في إقليم تيجراي والانتخابات العامة المقبلة والدبلوماسية الاقتصادية والأنشطة الدبلوماسية التي تركز على المواطن.

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الخميس، إنها قدمت بالتعاون مع مكتب تنسيق المشاركة العامة لسد النهضة الإثيوبي، بإجراء مشاورات لمدة يومين مع الأحزاب السياسية والمؤسسات المدنية والدينية المتنافسة.

وتركزت المناقشات على وضع مفاوضات السد والبناء والمساهمة الشعبية، وجدد المشاركون في المنتدى التزامهم بالوقوف معا لأن قضية السد هي جدول أعمال مشترك.

وتم جمع أكثر من 15 مليار بر من الإثيوبيين في الداخل والخارج، وأكد المشاركون مجددًا أن الأحزاب السياسية والمؤسسات الدينية ستقف إلى جانب الحكومة لاستكمال 20 بالمائة المتبقية من بناء السد.

وأجرى السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية لدى جمهورية السودان، يبلطال أيميرو، مباحثات مع وزير المالية والتنمية الاقتصادية بجمهورية السودان الدكتور جبريل إبراهيم محمد، حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد السفير يبلطال أميرو أن إثيوبيا تدعم وتتابع التطورات الإيجابية في السودان باهتمام شديد وشدد على ضرورة التغلب على التحديات الحالية والمؤقتة من خلال المفاوضات مع مراعاة العلاقات التاريخية والأخوية الطويلة بين إثيوبيا والسودان.

من جهته، أوضح الدكتور جبريل إبراهيم، في إشارة إلى العلاقات القوية بين البلدين، أن أي خلاف بينهما يجب أن يتم تسويته سلميا من خلال المفاوضات المباشرة، لافتًا إلى ضرورة تجنب التصريحات الإعلامية غير الضرورية.

وشدد الجانبان على ضرورة تركيز وبذل كل الجهود من أجل التعاون الاقتصادي بين إثيوبيا والسودان وتحقيق التكامل الإقليمي.