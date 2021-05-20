الصحة العالمية تعرب عن قلقها من زيادة الإصابات بكورونا

قال مدير الطوارئ الصحية الإقليمي في شرق المتوسط الدكتور ريتشارد برينان، إن المنظمة كانت قلقة إلى حد كبير من زيادة أعداد الإصابات والوفيات المرتبطة بفيروس كورونا بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي الذي عقده اليوم الخميس، المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لتسليط الضوء على آخر التطورات المتعلقة بجائحة كورونا وتقديم اللقاحات في إقليم شرق المتوسط، إلى جانب الآثار الصحية للنزاع المسلح على الأشخاص الذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار إلى أن المنظمة أعطت إرشادات قوية للوقاية من العدوى، مضيفًا: "لن تفاجئنا ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في إقليم شرق المتوسط خلال أسبوع عيد الفطر والأيام التابعة له، بسبب عدم الالتزام بالإجراءات والإرشادات الاحترازية".