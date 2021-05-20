تايوان تعتزم تأجيل اجتماعات حملة الأسهم وسط تفش كورونا

ذكرت هيئة الرقابة المالية التايوانية عبر موقعها الإلكتروني، أن تايوان سوف تعلق كل اجتماعات حملة الأسهم التي كانت مقررة من 24 مايو إلى 30 يونيو عقب قرار الحكومة برفع مستوى حالة التأهب وسط تفش كوفيد-19.



كان من المتوقع أن تعقد ما مجموعه 1931 شركة مدرجة اجتماعات لحملة الأسهم في تلك الفترة، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.



وسوف يتم إرجاء تلك الاجتماعات إلى الأول من يوليو لتستمر إلى 31 أغسطس.



سجلت تايوان اليوم ارتفاعا في حالات الاصابة المحلية بفيروس كورونا، حيث يبدو أن أسوأ موجة تفش للفيروس في الجزيرة لا تظهر دلالات على الانحسار.



وكانت تايوان قد أعلنت منذ السبت الماضي عن تشديد القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا، عقب رصد أكثر من 1500 إصابة. وتم تسجيل معظم حالات الإصابة في العاصمة تايبيه ومدينة نيو تايبيه المجاورة لها.



وكان مركز قيادة الوضع الوبائي المركزي قد أعلن تسجيل 286 حالة إصابة محلية اليوم، فيما يعد اليوم السادس على التوالي الذي تسجل فيه تايوان حالات إصابة محلية مرتفعة.



وسجلت تايوان، التي يبلغ تعداد سكانها 23.6 مليون نسمة، 2825 حالة إصابة منذ بدء جائحة كورونا، تشمل 1699 حالة عدوى محلية، بالإضافة إلى 15 حالة وفاة بالفيروس.



ومازال معدل التطعيم في تايوان، التي تمكنت من احتواء الفيروس بصورة كبيرة العام الماضي، أقل من 1%.