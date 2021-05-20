عرضت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، مقطع فيديو يرصد تفقد الأهالي لآثار القصف الإسرائيلي على مدينة غزة، اليوم الخميس.

وأصيب عدد من المواطنين، فجر اليوم الخميس، جراء سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة على مدينة غزة وشمال وجنوب القطاع.

وأفاد مراسل «وفا»، بأن طائرات الاحتلال الحربية شنت أكثر من 30 غارة عنيفة حتى اللحظة، استهدفت خلالها طرقاً رئيسية، ومواقع، وأراضٍ شمال مدينة غزة، وفي بلدة جباليا شمال القطاع، وفي محافظة خان يونس جنوبا، ما أدى إلى إصابة 13 مواطناً بجروح مختلفة، تم نقلهم إلى عدد من المستشفيات، لتلقي العلاج.

وأضاف أن القصف الهمجي أدى إلى تدمير شارع الصفطاوي الحيوي، والذي يربط مدينة غزة بمحافظة الشمال، والشارع المؤدي إلى سوق معسكر جباليا من مفترق الشهداء الستة، وحتى مفترق بركة أبو راشد، وألحق أضرارا مادية فادحة في منازل المواطنين، والمحال التجارية، وشبكات المياه، والكهرباء، والصرف الصحي.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ يوم الاثنين الموافق العاشر من مايو الجاري، متسببًا في سقوط شهداء وجرحى ودمار في الممتلكات والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 230 شهيدًا، بينهم 65 طفلاً، و39 سيدة، و17 مسناً، و1710 مصابين بجروح مختلفة.