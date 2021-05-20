وزير الخارجية الفلسطيني: المجتمع الدولي عليه وضع حد للعدوان الإسرائيلي على أرضنا

المالكي: دور العالم ليس أن يكون شاهدا على الجريمة أو الاكتفاء بإدانتها وإنما الحول دون تكرارها



قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن «الحكومة الإسرائيلية الحالية لا تؤمن بحل الدولتين وواصلت سياسة الضم والاستيطان في الأراضي المحتلة لتقويضها، وعزلت بحصارها قطاع غزة عن باقي الوطن والعالم».



وأضاف المالكي، في كلمة له خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تطورات الأوضاع في فلسطين، مساء الخميس، أن «القانون الدولي حجر الأساس للمنظومة الدولية ولا يحتمل الازدواجية والتحريف»، متابعًا: «آن الأوان أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لوضع حد لهذا العدوان الإسرائيلي على الأرض والمقدسات».



ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير عملية لتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني إلى أن يتمكن من ممارسة حقه في تقرير مصيره ونيل حريته على أرضه المحتلة، وإقامة دولته المستقلة وفقًا لحدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



وتابع: «نحثكم على التمسك بالتزاماتكم بموجب القانون الدولي، وعدم الاعتراف بالوضع القانوي الذي تخلقه إجراءات إسرائيل في القدس المحتلة، وعدم تقديم الدعم والمساعدة التي من شأنها دعم وترسيخ هذا الوضع».



وناشد كل دولة في العالم الانتصار للعدل والسلام، وأن تساءل إسرائيل لا أن تسلحها، وتوفير الحماية للضحايا، ومحاربة المستوطنات، والاعتراف بالحق الفلسطيني، وأن تكون سندا للشعب المضطهد قولا وفعلا، معلقًا: «دور العالم ليس أن يكون شاهدا على الجريمة أو الاكتفاء بإدانتها، وإنما الحول دون تكرارها».