 الاحتلال الإسرائيلي سيشدد قصفه لأهداف في قطاع غزة الليلة تمهيدا لإعلان وقف إطلاق النار - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاحتلال الإسرائيلي سيشدد قصفه لأهداف في قطاع غزة الليلة تمهيدا لإعلان وقف إطلاق النار


نشر في: الخميس 20 مايو 2021 - 1:11 ص | آخر تحديث: الخميس 20 مايو 2021 - 1:19 ص

قالت القناة الـ 13 الإسرائيلية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ستشدد قصفها لقطاع غزة الليلة تمهيدا لإعلان وقف إطلاق النار بين الجانبين.

وقالت القناة الإسرائيلية إنه "قبل وقف إطلاق النار الوشيك والذي من المرجح أن يدخل حيز التنفيذ قبل يوم الجمعة، يستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي لقصف جميع الأهداف المتبقية في غزة الليلة وتشمل الأنفاق والقوة البحرية والصواريخ الثقيلة التابعة لحركة حماس".

ونقلت القناة عن مصادر ، إشارتها إلى أنه "تم التوصل إلى مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وقد يعلن الطرفان وقف إطلاق النار خلال الساعات المقبلة".

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