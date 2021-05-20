منظمات حقوقية فلسطينية تطالب بمحاسبة دولية لإسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة

طالبت منظمات حقوقية وأهلية فلسطينية، اليوم الخميس، بمحاسبة دولية لإسرائيل بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وحث مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي الصوراني خلال مؤتمر صحفي في غزة، المحكمة الجنائية الدولية على سرعة فتح تحقيق شامل في هجمات إسرائيل في قطاع غزة منذ العاشر من الشهر الجاري.

وقال الصوراني إن "قتل المدنيين بغزة سيكون أحد الملفات المهمة المطروحة أمام المحكمة الجنائية لتحقيق العدالة للضحايا ومحاسبة إسرائيل أمام أعلى هيئة عدالة دولية.

من جهته، قال مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في غزة جميل سرحان، إن المؤسسات الحقوقية رصدت مخالفة إسرائيل قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب.

وذكر سرحان "إن الطائرات الإسرائيلية رغم قدرتها الفنية والتكنولوجية لا تميز بين المدني والعسكري، وإنما تستهدف المدنيين مما يدلل على أن هناك نية مبيتة للقتل، وإيقاع خسائر كبيرة من الضحايا المدنيين".

فيما أكد مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا، وجود نزوح قسري لأكثر من 100 ألف فلسطيني في غزة جراء القصف الإسرائيلي في ظروف إنسانية هي الأصعب في ظل تقاعس وكالات دولية ومنظمات حقوقية لتقديم الخدمات لهؤلاء المواطنين".

ودعا الشوا المؤسسات الدولية لتوفير كل أشكال المساعدة والحماية ومقومات الأمن والأمان والسلامة لكل العاملين بالمجال الإنساني حتى وصول المساعدات لمستحقيها.

من جهة أخرى، أعلن وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة أن 1800 وحدة سكنية تعرضت للهدم الكلي جراء موجة التوتر الحالي في القطاع، بينما بلغ عدد الوحدات المتضررة جزئيا 17 ألف وحدة.

وقال وكيل الوزارة ناجي سرحان خلال مؤتمر صحفي في غزة، إن 5 أبراج سكنية كبيرة تعرضت للهدم الكلي فيما بلغت عدد المرافق والمقار الحكومية التي تعرضت للتدمير 74 مقرا حكوميا ومنشأة عامة.

وأشار إلى أن الخسائر المالية لهدم المباني والمنشآت السكنية فقط بتكلفة 150 مليون دولار وهذه التقديرات أولية قابلة للزيادة، لافتا إلى الحاجة لمبلغ 350 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع الإسكان الذي تعرض لأضرار وخسائر فادحة.

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين جراء الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ العاشر من مايو الجاري إلى 232 قتيلا.

وقالت الوزارة في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، إن بين القتلى 65 طفلا و39 سيدة و17 مسن، بالإضافة إلى 1900 مصاب بجروح مختلفة.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية والمدفعية المنتشرة على طول الحدود مع غزة عشرات الهجمات على القطاع طوال ساعات النهار استهدفت شققا سكنية وبنية تحتية، إضافة إلى أراضي زراعية.

وقتل فلسطينيان في غارة إسرائيلية استهدفت بشكل مباشر سيارة بيضاء اللون لدى مرورها في شارع الصفطاوي شمال غزة ما أدى إلى اشتعال النيران فيها بكثافة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان "تصفية عنصرين كانا في طريقهما لتنفيذ إطلاق صاروخ مضاد للدروع"، مشيرا إلى استهدافه في وقت سابق أنفاق قتالية لحركة حماس في مناطق متفرقة من شمال قطاع غزة.

في المقابل، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس إطلاق رشقات صاروخية على مدينتي عسقلان وبئر السبع في جنوب إسرائيل "رداً على استهداف المدنيين والبيوت الآمنة" في غزة.